L’Us Livorno in ritiro dal 1° al 13 agosto

10 Luglio 2022

L’Us Livorno in ritiro dal 1° al 13 agosto

Livorno 10 luglio 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, da lunedì 1 a sabato 13 agosto, la prima squadra svolgerà il ritiro nel Comune di Pievepelago (Modena) per preparare la stagione sportiva 2022/23

La squadra e lo staff tecnico alloggeranno all’Hotel Valle Verde, mentre gli allenamenti verranno svolti allo stadio Riccardo Mordini

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia l’amministrazione comunale di Pievepelago per la disponibilità e l’associazione The Camp di Marco Brunetti per la collaborazione nell’organizzazione del ritiro

