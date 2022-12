Home

10 Dicembre 2022

L’US Livorno incontra l’Invictus, un impegno da prendere con la massima attenzione possibile

Livorno 10 dicembre 2022

Il classico testa coda strapieno di insidie in serie C Silver. Per il Brusa Us Livorno quello di oggi (Via Pera ore 19) sarà un impegno da prendere con la massima attenzione possibile. Un po’ per il fatto che si tratta di un derby. Poi per i diciotto sono i punti della squadra amaranto frutto di nove vittorie e una sola sconfitta. Esattamente all’opposto la situazione Invictus che di vittorie ne ha ottenute appena una a fronte di nove sconfitte.

La classica situazione che potrebbe nascondere un tranello, mascherato da senso di appagamento o dal prendere la gara sottogamba. Ma non è questa l’aria che tira in casa della capolista.

«È la partita più difficile – spiega l’assistente allenatore Francesco Vullo -, perché siamo in un momento in cui vinciamo pur non giocando bene. Un derby che richiede la massima attenzione. Loro sono in crisi nera, ma hanno recuperato tutti e sono a pieno potenziale. Poi contro di noi ci vogliono vincere tutti, siamo diventati il riferimento del campionato da primi in classifica e questo fa anche da stimolo, certamente. Una partita complessa che stiamo preparando nel migliore dei modi Una settimana di lavoro e concentrazione, non ci sono cali, i ragazzi sono motivatissimi e mi aspetto una grande stracittadina»

