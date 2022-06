Home

27 Giugno 2022

L’US Livorno presenta il direttore tecnico Gianni Califano e il DS Marco Braccini

Livorno 27 giugno 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell’area tecnica a Gianni Califano

Gianni Califano:

50 anni, ex dirigente del Monza e del Prato in serie C, mentre in D ha avuto esperienze con l’Alma Juventus Fano, il Prato e il Varese.

Ex attaccante fra le altre di Giulianova e Prato, Califano è il secondo miglior marcatore nella storia della serie C.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica inoltre di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Marco Braccini

Marco Braccini:

60 anni, ex dirigente della Pro Livorno Sorgenti, dove ha raggiunto la serie D con la prima squadra e ha ottenuto numerosi successi a livello regionale e nazionale con il vivaio.

Gianni Califano e Marco Braccini verranno presentati alla stampa in una conferenza che si terrà nei prossimi giorni.

