Home

Sport

Calcio

L’US Livorno si iscrive anche al campionato juniores e regionale femminile

Calcio

24 Ottobre 2021

L’US Livorno si iscrive anche al campionato juniores e regionale femminile

Livorno 24 ottobre 2021

In questa stagione, l’Unione Sportiva Livorno 1915 si è iscritta anche al campionato provinciale Juniores e al campionato regionale femminile di Eccellenza.

La rosa degli Juniores provinciali è stata formata in collaborazione con il Livorno 9, mentre la prima squadra femminile nasce in tandem con l’ex Livorno Sorgenti.

Paolo Toccafondi, presidente dell’Unione Sportiva Livorno 1915:

«Appena arrivato a Livorno, dissi subito di voler ripartire anche dal settore giovanile, dai ragazzi e dalle ragazze del territorio.

Ecco, poter cominciare questa nuova avventura con gli Juniores e il calcio femminile è un primo passo verso la ricostruzione del vivaio amaranto, per il quale possiamo contare anche sull’accordo di collaborazione con la Ternana Calcio.

In bocca al lupo alle nostre squadre».

Cosimo Ratano, direttore generale del Livorno 9:

«Per noi è un onore collaborare alla rinascita della società amaranto.

Ci siamo messi subito a disposizione del presidente Paolo Toccafondi e del suo staff, la squadra Juniores è pronta per un campionato importante».

Flavio Carola, allenatore della prima squadra femminile:

«Che orgoglio far parte di questa splendida famiglia. Il nostro primo obiettivo è quello di onorare la maglia amaranto in ogni occasione, cercando di portarla in alto e dando il massimo giorno dopo giorno».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin