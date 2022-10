Home

Sport

Basket

L’Us Livorno supera l’ostinata resistenza della Juve Pontedera

Basket

23 Ottobre 2022

L’Us Livorno supera l’ostinata resistenza della Juve Pontedera

Livorno 23 ottobre 2022

L’importante era vincere e il Brusa Us Livorno ha vinto. Una partita difficile contro un’avversaria, Pontedera, arrivata al PalaCosmelli per vendere cara la pelle. Gli amaranto, un po’ in sofferenza nella prima parte (all’intervallo i punti segnati sono appena 24), riescono a dare la giusta zampata nel momento decisivo, sospinti dalla buona prestazione di Alessio Iardella che pian piano sta trovando gli equilibri giusti per rendere al meglio. Il risultato finale, 60-55, racconta una prova piuttosto opaca, ma efficace per centrare l’obiettivo, e soprattutto per guadagnare due punti in classifica, importanti anche per il morale.

«Partita bruttina dal punto di vista del gioco – dice l’assistant coach Francesco Vullo -. Loro più grossi, ma più corti nelle rotazioni. Noi bravi a rimanere concentrati e sempre attaccati alla partita. I 24 punti della prima metà di gara sono sintomatici di quanto i meccanismi in questo momento siano da oliare. Un bel carattere ci ha permesso di passare in vantaggio a una manciata di minuti dalla fine e di giocarcela in volata. Potevamo vincere entrambi ma fortunatamente abbiamo vinto noi. Nota lieta Iardella nei due lati del camp».

Il tabellino: Bernardini 7, Bini, Congedo 13, Del Monte 8, Fiore 7, Ghezzani 2, Iardella 18, Locci, Pantosti 3, Simonetti, Spinelli 2, Vivone. All. Mori. Ass. Vullo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin