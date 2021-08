Home

L’US Livorno tessera 3 centrocampisti, 2 attaccanti e 1 difensore

26 Agosto 2021

Livorno 26 agosto 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato i seguenti calciatori:

il difensore Elia Giampà, classe 1998, cresciuto nel vivaio dell’Empoli e nelle ultime tre stagioni in serie D con Scandicci e Prato

il centrocampista Ludovico Gargiulo, classe 1995, cresciuto nel vivaio dell’Empoli e con 93 presenze in serie C fra Tuttocuoio, Cremonese, Pistoiese e Prato

Jacopo Giuliani centrocampista, classe 1999, ex Spezia e Pontedera con 35 presenze in serie C

il centrocampista Cesare Pulina, classe 2002, cresciuto nel vivaio dell’Empoli e nella scorsa stagione con la Primavera dell’As Livorno

l’attaccante Matteo Frati, classe 1995, cresciuto nel vivaio dell’As Livorno e dal 2014 in serie D con Fortis Juventus, Gavorrano, Valdinievole Montecatini, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Aglianese, Aquila Montevarchi e Pro Livorno Sorgenti

Mattia Durante, attaccante classe 2002, fino alla scorsa stagione nel settore giovanile della Lucchese

