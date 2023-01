Home

L’US Livorno tessera Filippo Lorenzoni

4 Gennaio 2023

L’US Livorno tessera Filippo Lorenzoni

Livorno 4 gennaio 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Filippo Lorenzoni, classe 2003, in prestito dalla Pro Vercelli.

Nella scorsa stagione Lorenzoni ha indossato la maglia della Sambenedettese nel girone F di serie D disputando 37 partite (32 da titolare) e chiudendo il campionato con la vittoria nei playoff promozione. Nella prima parte di questa stagione, invece, era in prestito alla Fermana in serie C (girone B).

