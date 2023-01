Home

L’US Livorno tessera il centrocampista Bamba

5 Gennaio 2023

L’US Livorno tessera il centrocampista Bamba

Livorno 5 gennaio 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista esterno Mory Bamba, classe 2002, ivoriano, cresciuto nel settore giovanile della Roma e arrivato a titolo definitivo.

Bamba ha indossato la maglia giallorossa fino alla stagione 2020/21, quando ha disputato il campionato Primavera 1 (13 presenze e 3 gol) e ha debuttato anche con la prima squadra allenata da Paulo Fonseca, giocando da titolare il match di Europa League contro il Cska Sofia (3-1 per i bulgari). Nella scorsa stagione era invece in prestito dalla Roma al Leixões, in Portogallo, dove ha messo insieme 20 presenze tra prima squadra (seconda serie portoghese) e Under 23.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica inoltre di aver perfezionato, nei giorni scorsi, il rientro allo Spezia di Cesare Ivani.

