Home

Sport

Calcio

L’US Livorno tessera il centrocampista Cretella

Calcio

27 Agosto 2022

L’US Livorno tessera il centrocampista Cretella

Livorno 27 agosto 2022 – L’US Livorno tessera il centrocampista Cretella

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Riccardo Cretella, classe 1994, da quattro stagioni a Grosseto, le ultime due in Serie C con 65 presenze e 9 gol.

Nel corso della sua carriera, Cretella ha indossato anche le maglie del Gavorrano, della Fortis Juventus e del Teramo, conquistando tre promozioni (due in Serie C e una in Serie D) e mettendo insieme 92 presenze in C e 102 in D.

Cretella ha voluto fortemente il passaggio in amaranto e già da domani sarà a disposizione di mister Lorenzo Collacchioni per i primi impegni della nuova stagione sportiva.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin