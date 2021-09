Home

L'US Livorno tessera l'attaccante Giuseppe Torromino

29 Settembre 2021

L’US Livorno tessera l’attaccante Giuseppe Torromino

Livorno 29 settembre 2021

L’US Livorno 1915 ha tesserato l’attaccante Giuseppe Torromino

Giuseppe Torromino, classe 1988, è reduce da due stagioni di serie C con la Ternana, l’ultima delle quali conclusa con la vittoria del campionato e la promozione in B.

In carriera Torromino ha indossato le maglie di:

Biellese, Carrarese, Treviso, Crotone, Entella, Grosseto, Lecce, Juve Stabia e appunto Ternana,

Giuseppe Torromino ha collezionato 55 presenze in serie B e oltre 200 in C.

Il calciatore verrà presentato alla stampa nei prossimi giorni, in concomitanza con la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gara Macron.

