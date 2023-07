Home

Sport

Calcio

L’US Livorno tessera quattro giocatori

Calcio

11 Luglio 2023

L’US Livorno tessera quattro giocatori

Livorno 11 luglio 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato i seguenti calciatori:

Filippo Bellini, centrocampista classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, 65 presenze in Serie C tra Fermana, Carpi e Vibonese, nella scorsa stagione in Serie D con lo United Riccione (35 presenze tra campionato e Coppa Italia), categoria in cui è stato protagonista anche con le maglie del Modena e della Vis Pesaro

Valerio Biagini, portiere classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli dove ha vinto gli scudetti Allievi e Primavera, nella scorsa stagione in prestito in Serie C al San Donato Tavarnelle

Matteo Ronchi, difensore classe 1996, 71 presenze in Serie C con la maglia del Ravenna, nelle ultime due stagioni in Serie D con il Forlì (63 presenze e 2 gol tra campionato e Coppa Italia)

Lorenzo Sabattini, centrocampista classe 2001, ex Primavera della Sampdoria, 15 presenze in Serie C tra Vis Pesaro, Imolese e Ancona, nella scorsa stagione in Serie D con il Flaminia (21 presenze e 3 gol tra campionato e Coppa Italia)

#UnioneSportivaLivorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin