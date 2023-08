Home

L’US Livorno tessera tre giocatori stranieri: portiere, difensore e terzino arrivano dalle rispettive under Nazionali

6 Agosto 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica tre calciatori, sono; Daniel Peluffo-Wiese, e Alpha Camara

Il portiere è Daniel Peluffo-Wiese, uruguaiano di origini statunitensi classe 2003

Daniel Peluffo-Wiese: ex Nazionale uruguaiano Under 20, nelle ultime due stagioni nella quarta serie tedesca con le maglie di SpVgg Unterhaching e Türkgücü München

Il difensore centrale/terzino destro è Ivan Savshak

Ivan Savshak: irlandese di origini ucraine classe 2005, ex Nazionale irlandese Under 17; nell’ultima stagione nel massimo campionato giovanile polacco con la maglia del Gornik Zabrze

Il terzino destro è Alpha Camara, francese di origini guineane classe 2003

Alpha Camara: ex Nazionale francese Under 16, nelle ultime due stagioni nella quarta serie francese con la maglia dell’Angers B, dove ha messo insieme 30 presenze in campionato partecipando anche alla Uefa Youth League 2021/22.

Il presidente Joel Esciua ringrazia Rafaela Pimenta, agente del calciatore, per la disponibilità e la collaborazione nella conclusione dell’accordo.

