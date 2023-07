Home

14 Luglio 2023

Livorno 14 luglio 2023 – L’US Livorno tessera un attaccante ed un centrocampista

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato i seguenti calciatori:

Ecco i due nuovi calciatori amaranto:

Elia Menga, attaccante classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli; nella scorsa stagione in Serie D alla Pianese (31 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa Italia) con cui ha vinto i playoff del girone E

Giuseppe Palma, centrocampista classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e protagonista con le Nazionali Under 16 e Under 19; 80 presenze in Serie C fra Vicenza, Paganese, Ischia e Rieti, nelle ultime due stagioni in Serie D alla Cavese (67 presenze, 7 gol e 8 assist tra campionato e Coppa Italia) con cui ha vinto i playoff del girone I nel 2022

