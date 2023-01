Home

18 Gennaio 2023

Livorno 18 gennaio 2023 – L’US Livorno tessera un nuovo portiere

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il portiere Fabrizio Bagheria, classe 2001, nella prima parte di questa stagione in serie C (girone B) con la maglia della Recanatese, con la quale ha messo insieme 7 presenze da titolare.

Bagheria, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e protagonista poi con la Primavera del Parma, ha debuttato in serie D con il Prato nella stagione 2019/20 (24 presenze tra campionato e Coppa Italia) prima di salire in C e giocare con il Renate, la Pro Sesto e appunto la Recanatese.

Il nuovo portiere amaranto, dopo l’ultima presenza tra i professionisti dello scorso 17 dicembre, sarà a disposizione di mister Vincenzo Esposito per la prossima partita di campionato, in programma domenica 22 gennaio alle 14.30 con il Terranuova Traiana all’Armando Picchi di Livorno.

