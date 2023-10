Home

L'US Livorno vince a Prato e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo

30 Ottobre 2023

L’US Livorno vince a Prato e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo

Livorno 30 ottobre 2023 – L'US Livorno vince a Prato e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo

La vittoria era l’obiettivo. La vittoria è arrivata. L’Us Livorno Uappala batte il Prato Basket 89-70, si porta a 4 punti in classifica e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.

Una prima parte di gara poco attenta (44 punti subiti) e una seconda impeccabile (solo 26 punti subiti) e l’intensità giusta per mettere in atto la fuga decisiva.

Tante le buone prestazioni, ma una parola va spesa per i quattro 2006 (Simonetti, Baggiani, Fulceri, Giannetti) che hanno giocato il finale di gara insieme al 2003 Mori, a formare un quintetto giovanissimo.

Un momento importante per una società che punta a far crescere i giovani, dando loro opportunità di giocare anche nei campionati senior di livello, come la C unica.

Il commento di coach Marco Mori

«È stata veramente una vittoria di squadra, voluta dai ragazzi. Ma voglio spendere una parola su Alessio Iardella: che alla sua “veneranda” età si è buttato su tanti palloni vaganti e ha giocato, a mio avviso, molto meglio che a Siena, sponda Costone, dove ne ha messi 31.

La partita ha avuto comunque molti protagonisti, in momenti diversi. Dell’Agnello spina nel fianco, Del Monte una sicurezza, Fantoni ci ha dato solidità, Bertolini importante pur limitato dai falli. E devo menzionare anche Stefano Mori, che per noi è un collante fondamentale, sia in attacco che in difesa. I playmaker sono stati determinanti: Pantosti ci ha fatto fare il break, con una difesa dura e importante. Ha rubato diversi palloni dopo una settimana che lo ha visto febbricitante. E Bernardini che ha grande talento, e speriamo le metta sempre a disposizione della squadra. Non ultimi i ragazzi del 2006 hanno fatto vedere la loro stoffa, hanno giocato tutti e sono stati veramente bravi».

«Una partita non facile, i falli ci hanno limitato, soprattutto i lunghi. Prato è stata brava a rientrare sfruttando la situazione e chiudendo avanti di 4 all’intervallo: 40-44. Negli spogliatoi ci siamo confrontati. Ed è stato un confronto schietto. E siamo rientrati con un altra faccia, e l’atteggiamento diverso. Questo ci deve far capire che siamo tanti, il campionato è duro e difficile. Se restiamo uniti come nella seconda parte di gara, saremo in grado di toglierci parecchie soddisfazioni. Ma non dobbiamo mai mollare. Devo ringraziare Marco Paoli, il preparatore atletico, il mio vice Alberto Ramagli, presenza fondamentale, il Massofisioterapista Andrea Paiani. Domani ripartiamo con gli allenamenti per due partite in fila davvero importanti».

tabellino: Baggiani 2, Del Monte 16, Iardella 14, Fulceri, Pantosti 5, Bertolini 7, Bernardini 15, Fantoni 2, Simonetti 3, Mori 11, Giannetti, Dell’Agnello 14. All. Mori. Ass. Ramagli.

