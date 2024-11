Home

Basket

4 Novembre 2024

Livorno 4 novembre 2024 L'US Livorno vince dopo un supplementare

Serve un tempo supplementare, ma , alla fine, l’Us Uappala Livorno riesce a guadagnare la terza vittoria in campionato, superando le ferree resistenze dell’Area Pro Piosacco, una squadra che ha davvero impressionato per concretezza e qualità del roster a disposizione. Gli amaranto di Luca Angella partono bene, si portano avanti nel punteggio e chiudono il primo tempino avanti di 9. Sembra l’inizio di una cavalcata vincente, ma le cose cambiano in maniera repentina: un parziale avversario incredibile (13-30), ribalta completamente la situazione (38-47 all’intervallo), e costringe i padroni di casa a una lenta, ma inesorabile rimonta. Guidata infatti da un Puccioni straordinario, l’Us spinge e punto dopo punto si riporta sul pari (canestro di Pantosti a 3’30” dalla sirena). Nei secondi finali del match un canestro di Mori lancia fino a più 4 (82-78), ma il colpo di coda ospite rimanda tutto al supplementare (82-82). Nell’overtime, dopo un paio di minuti difficili, sono gli amaranto a far voce grossa e ad aggiudicarsi due punti sudati e importantissimi.

Le parole di coach Luca Angella:

«Una partita vissuta di alti e bassi da parte dei ragazzi: una partenza forte e vantaggio in doppia cifra in un primo quarto dove si vedono buone cose. Poi la zona ospite e un nostro evidente calo di concentrazione fanno sì che gli ospiti arrivino fino al +13 nel terzo quarto. Qui si apre una nuova partita: siamo stati bravi a recuperare possesso dopo possesso, sprecando l’opportunità di vincere già nel tempo regolamentare. Nei supplementari dopo una partenza 4/0 ospite, abbiamo reagito e vinto dimostrando una volta ancora che questa è una squadra di giovani che non molla mai».

Il tabellino: Baggiani 20, Pantosti 16, Puccioni 33, Mori 5, Simonetti 9, Falappi 7, Tedeschi 3, Ramacciotti, Bernini, Leonardini, Costaglione, Giannetti. All. Angella. Ass. Brachini-Nannicini.

