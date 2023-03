Home

L'US Livorno vince il derby col Fides, vittoria fondamentale

Basket

26 Marzo 2023

L’US Livorno vince il derby col Fides, vittoria fondamentale

Livorno 26 marzo 2023

Il Brusa Us Livorno vince il suo quinto derby su cinque disputati finora, superando un ottimo Fides (68-64), nella fase finale della partita.

Una vittoria fondamentale, perché significa matematica certezza di affrontare la C unica della prossima stagione, con qualche giornata di anticipo, rispetto a fine campionato.

Decisivo, come spesso è accaduto, l’apporto del “bomber” Alessio Iardella (autore di 26 punti, e di una prova griffata carattere e esperienza), ma tutto il gruppo ha confermato di aver trovato la quadratura del cerchio, grazie al lavoro di coach Marco Mori.

Il Fides tenta subito la fuga (11-21), ma Iardella ne mette 12 di fila e ribalta la situazione: 23-21 alla fine del primo tempino. Nel secondo quarto dominano le difese, e la tensione agonistica, si segna poco, e la gara non si sblocca (34-32 all’intervallo).

Stesso copione anche nel terzo periodo, dove il Fides torna col muso avanti in un paio di occasioni: l’ultima 47-48. Ma ci pensa ancora Iardella prima della penultima sirena a rimettere sul binario giusto gli amaranto: 53-50.

Nel quarto tempino per il Brusa c’è lo scatto decisivo, quello che non perdona, e nonostante la forza e la tenacia dell’avversaria, prende qualche punto e lo porta fino in fondo. Una partita non facile per tanti motivi, che equivale ad un esame di maturità pienamente superato.

Il tabellino: Bernardini 9, Bini, Congedo 7, Del Monte 12, Fiore 5, Ghezzani 5, Iardella 26, Locci, Pantosti, Simonetti, Spinelli 4, Vivone. All. Mori.

Le parole del pivot Edoardo Ghezzani: «Abbiamo fatto una bella partita di sacrificio, contro un’ottima squadra. Per loro contava molto, per noi erano i due punti necessari per approdare alla C gold del prossimo anno. Una vittoria importante, e ancora più bello averla ottenuta in un derby»

