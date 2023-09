Home

12 Settembre 2023

L’US Livorno vince la prima in Coppa Toscana

Livorno 12 settembre 2023

Buona la prima. Uappala Hotels Us Livorno vince (bene) 73-55 all’esordio in Coppa Toscana, stoppando ben presto le velleità di un’avversaria tosta come il basket San Vincenzo. La squadra di Marco Mori, lavorando duro in difesa e trovando soluzioni offensive fluide e costanti, ha pian piano scavato un divario sempre più consistente, con partita idealmente chiusa già nel terzo quarto (58-35). Nell’ultimo tempino da sottolineare la performance del “Golden boy” Lorenzo Baggiani, autore di 10 punti, con la quale conferma costanti e significativi progressi. Impressioni positive anche dai nuovi, già ben integrati nei meccanismi di gioco.

Le parole di coach Marco Mori «La partita ci ha dato tanti spunti positivi: loro sono molto forti, non c’è questo divario tra le due squadre. La prima di campionato contro loro sarà intensa e difficile da vincere. Abbiamo ruotato tutti, e molto bene sono andati i ragazzi più giovani. Contiamo molto sulla loro crescita e sull’intensità che devono portare. Abbiamo Dell’Agnello e Iardella ancora un po’ indietro. Iardella ha avuto dei problemi fisici, si è allenato poco, e quindi va centellinato. E anche Dell’Agnello è arrivato in condizioni non perfette, e lo stiamo “cercando”. Stiamo inoltre cercando intensità, che non dobbiamo mai diminuire tra un cambio e l’altro. Domenica andremo a Siena contro Mens Sana, e sarà l’occasione per capire come sapremo giocare fuori casa contro una buona avversaria del girone opposto. Sono molto contento anche delle condizioni di Bertolini, fermo da un anno e mezzo, è subito tornato a un buonissimo livello».

Il tabellino: Baggiani 10, Bertolini 11, Bernardini 11, Del Monte 7, Dell’Agnello 6, Fantoni 9, Fulceri, Giannetti 3, Iardella 2, Mori 8, Pantosti 6, Simonetti. All Mori.

