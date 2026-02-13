L’Us Livorno vince sul campo del Cus Firenze ed è pronta per la sfida interna al Pino

US Livorno torna alla vittoria. Sul parquet del Cus Firenze la squadra di Luca Angella, ancora priva del capitano Maurizio Pantosti, impone la propria legge e supera gli universitari con un convincente 73-80.

Decisivo, nell’economia del match, l’ottimo approccio alla gara: gli amaranto chiudono il primo quarto avanti di otto lunghezze (19-27), indirizzando subito la sfida. Nei due periodi centrali i padroni di casa provano a rientrare, alzando ritmo e intensità e rosicchiando progressivamente lo svantaggio. Alla fine della terza frazione il punteggio di 59-62 lascia infatti tutto aperto.

Ma la SoVeCar, memore degli errori commessi nell’ultima uscita, non perde concentrazione e lucidità: lavora con efficacia in entrambe le fasi, difensiva e offensiva, trova l’allungo decisivo nell’ultimo quarto e porta a casa due punti pesanti.

Tra i singoli spicca l’ottima prova di Lorenzo Baggiani, autore di 20 punti con un eccellente 4/5 dalla lunga distanza. In doppia cifra anche Bruno (14), Serra (12) e Ramacciotti (11), protagonisti di una prestazione solida e concreta.

Neppure il tempo di rifiatare e il calendario chiama di nuovo. Sabato, alle 18.15, al PalaCosmelli, la SoVeCar tornerà in campo per affrontare il Pino Firenze, altra formazione che gravita nelle zone basse della classifica. Un’occasione importante per dare continuità ai risultati, allungare la striscia positiva e alimentare ulteriormente una stagione fin qui davvero molto positiva.