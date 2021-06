Home

Sport

Basket

L’Us Pediatrica Livorno batte la Mens Sana Siena e vince il titolo regionale Under 15 eccellenza

Basket

21 Giugno 2021

L’Us Pediatrica Livorno batte la Mens Sana Siena e vince il titolo regionale Under 15 eccellenza

Livorno 21 giugno 2021

L’Us Livorno, targato Pediatrica, vince il titolo regionale Under 15 Eccellenza.

Dopo aver letteralmente dominato la regular season (10 vittorie su 10), i “Leoni Amaranto” hanno fatto il vuoto anche nel weekend di final four, raggiungendo l’ambito traguardo a braccia levate.

Dopo aver sconfitto l’Use Empoli in semifinale con un perentorio 82-64; i ragazzi allenati da Riccardo Tedeschi (che ha sostituito nelle ultime uscite il capo coach Manrico Vaiani, indisponibile) hanno superato anche la resistenza della Mens Sana Siena, in un ultimo atto assolutamente pirotecnico.

Dopo essere stata in vantaggio e controllo per circa tre quarti di gara, la squadra livornese, già priva di Filippo D’Andrea e di Edoardo Lenzi, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato il giorno prima, ha perduto anche il capitano Simone Tedeschi, fermato dai crampi.

Capitano che fino a quel momento aveva preso per mano la squadra, conducendola attraverso le difficoltà dell’incontro con assoluta maestria, superando la soglia dei 20 punti segnati.

La sua uscita di scena ha creato problemi, soprattutto di tenuta mentale ai compagni, che in pochi minuti hanno subito un parziale importante che ha riportato gli avversari in partita, quando ormai sembravano esserne usciti definitivamente.

Trascinati dal duo Tilli e Prosperanti, i biancoverdii hanno inanellato una serie di triple impressionante (Cini e Perinti micidiali), cambiando completamente l’inerzia del match (dal 70-51 si è passati al 77-70).

Ma nel momento più complicato Livorno ha saputo recuperare le ultime energie disponibili e le ha incanalate nel verso più giusto; con qualche canestro determinante (Simonetti e De Girolamo) ha condotto in porto la nave nel modo migliore.

Una grande soddisfazione per la società di patron Paolo Vullo, che fa del settore giovanile una vera e propria missione.

«La potevamo chiudere un po’ meglio – dice Riccardo Tedeschi, visibilmente felice per il successo – : loro sono stati bravi, noi ci abbiamo messo nel nostro, con ingenuità e palloni buttati via in un finale complicato.

Ma siamo stati sempre in vantaggio, e ce la siamo meritata.

Godiamoci questa vittoria, arrivata nonostante tanti problemi. I ragazzi sono stati eccellenti.

La vittoria è di tutta la società: rappresenta l’inizio del percorso che abbiamo intrapreso in chiave futura. Senza Manrico presente, certo, ce la godiamo meno: suo è il merito principale per questo risultato.

E lo aspettiamo al più presto».

Il tabellino della finalissima.

Pediatrica: Fulceri 4, Simonetti 17, De Girolamo 20, Perondi, Coco, Neri 4, Tedeschi 26, Baggiani 2, Rossi, Bonicoli 11, Canepa, Giannetti 2.

Allenatore Riccardo Tedeschi. Assistenti Erik Maccanti e Andrea Armillei.

Mens Sana: Gianni, Massari, Tilli 24, Bartoli 11, Perinti 9, Cini 15, Rossi, Chellini 3, Falsetti 4, Savelli 4, Prosperanti 6, Gambera. Allenatore Discepoli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin