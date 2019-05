L’Usl sbarca su Youtube con un ciclo di trasmissioni sulla salute

Home

11 maggio 2019

USL Toscana nord ovest, l’informazione sulla sanità locale sbarca su YouTube

Livorno , 11 maggio 2019 – Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita sull’informazione che si occupa della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite le prime tre trasmissioni del ciclo “Salute!” ideate dall’ufficio stampa aziendale con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.

In particolare sono già visibili e consultabili la trasmissione “Breast Unit, quali servizi offerti all’ospedale Lotti di Pontedera” andata in onda su Canale50, quella sui “Percorsi oncologici livornesi” trasmessa da GranducatoTV e quella registrata in Versilia e diffusa da NoiTV dal titolo “118 Alta Toscana: istruzioni per l’uso”.

La trasmissione sulla Breast Unit del Lotti ha fatto il punto sui servizi messi a disposizione delle donne in ambito senologico grazie alle interviste rivolte a Laura Roveda, responsabile del percorso, a Damiana Francesca (radiologa), Leonardo Barellini (chirurgo), a Giacomo Allegrini, direttore dipartimento oncologia e Emanuela Tavella dell’associazione “Non più sola”.

I percorsi oncologici livornesi hanno invece raccontato quanto vissuto ogni giorno all’interno del reparto dell’ospedale di Livorno grazie agli interventi di Giacomo Allegrini, direttore dipartimento oncologia, Enrico Capochiani, direttore oncoematologia, Cecilia Barbara, responsabile della degenza del reparto oncologico, Desi Lemmi, coordinatrice infermieristica oncologia e Patrizia Pagni, una paziente che ha voluto condividere l’esperienza vissuta.

Nella trasmissione “118 Alta Toscana: istruzioni per l’uso” sono stati Andrea Nicolini, direttore della centrale operativa 118 Alta Toscana, Sabrina Pieroni, posizione organizzativa infermieristica Centrale 118 e Alberto Baratta, responsabile del servizio di elisoccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest a spiegare come funziona il servizio e come comportarsi in caso di emergenze.

Le trasmissioni sono raggiungibili direttamente cliccando sui seguenti link:

Salute! – Breast Unit, quali servizi offerti all’ospedale Lotti di Pontedera

Salute! – Percorsi oncologici livornesi

Salute! – 118 Alta Toscana: istruzioni per l’uso