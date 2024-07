Home

Cronaca

Lusso, Benetti vara Yacht da 66 metri con sauna, palestra e piscina

Cronaca

24 Luglio 2024

Lusso, Benetti vara Yacht da 66 metri con sauna, palestra e piscina

Benetti celebra il varo di M/Y Iryna 66m custom, prima unità della famiglia B.Now 67

Livorno 24 luglio 2024 – Lusso, Benetti vara Yacht da 66 metri con sauna, palestra e piscina

Con una solenne cerimonia presso il cantiere Benetti di Livorno, M/Y Iryna è stato varato in presenza dell’armatore e della sua famiglia. Questo evento rappresenta un ulteriore traguardo per il Cantiere, che dà vita ad un altro esemplare della famiglia B.Now.



Il 19 luglio, presso il cantiere di Livorno, Benetti ha celebrato un nuovo traguardo con il varo di M/Y Iryna 66m. custom, primo modello della serie B. Now 67. L’armatore ha rinnovato la sua fiducia nel Cantiere per la realizzazione di questa imbarcazione, desideroso di continuare la sua evoluzione all’interno della gamma Benetti, garantendosi il massimo della qualità costruttiva e dell’innovazione del design.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio del primo yacht della prestigiosa collezione B.Now 67.

Questo evento segna un traguardo straordinario per il nostro Cantiere e per il nostro stimato armatore, al quale va la nostra profonda gratitudine per la fiducia dimostrata nello scegliere ancora una volta di collaborare con noi.

Un ringraziamento speciale va al nostro eccezionale Team di progettazione e a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile la realizzazione di questa magnifica imbarcazione”, ha commentato Daniela Petrozzi, Sales Director Benetti.



“RWD è estremamente orgogliosa di assistere al varo del più recente e più grande yacht della serie B.Now, che rappresenta il culmine di anni di collaborazione con Benetti per la realizzazione di splendidi yacht.

L’armoniosa eleganza, le proporzioni equilibrate e il dinamismo e il fascino tipicamente italiani si traducono in un design immediatamente riconducibile a Benetti”, ha affermato Mark Gardmer, Head of Exterior Design di RWD.



“In qualità di broker, siamo fieri di aver portato a termine con successo un ulteriore acquisto per un nostro fedele cliente. Il nostro team ha collaborato a stretto contatto con Benetti, dando vita a una perfetta sinergia che ha portato alla costruzione del M/Y Iryna, realizzato secondo i più alti standard di design e qualità” ha commentato l’Owner Representative Arcon Yachts.

Le linee esterne sono state disegnate da RWD, il rinomato studio britannico con cui Benetti vanta una collaborazione di successo per tutta la linea B.Now.

A bordo di M/Y Iryna si trova l’innovativo concept dell’Oasis Deck®, la soluzione che rivoluziona il concetto di pozzetto di poppa, trasformando le barriere verticali in estensione del ponte, offrendo una maggiore convivialità a contatto con il mare, una piscina integrata, una visuale aperta a 270 gradi sviluppata su 190 metri quadrati di superficie. Il salone di poppa, un mix di sole e ombra, permette agli ospiti di godersi il ponte in ogni momento della giornata, e il Social Design trasforma l’intero deck in una grande oasi di relax.



La colorazione di scafo e sovrastruttura è stata personalizzata per enfatizzare le linee esterne con tre diversi toni di grigio. Inoltre, l’imbarcazione è caratterizzata da ampie vetrate, prevalentemente curve, che coprono fino al 70% della superficie verticale complessiva.



Gli interni, realizzati quasi interamente su misura, sono stati progettati dall’Interior Design Department di Benetti, sotto la direzione di Mariarosa Remedi. L’armatore ha svolto un ruolo cruciale nella definizione degli spazi, esprimendo una particolare predilezione per il marchio Visionnaire e richiedendo al Cantiere di creare un ambiente adeguato ad ospitare le loose furniture di questo brand.



Ne risultano spazi molto ampi, accuratamente rifiniti con pelli non trattate chimicamente e, come nel caso del Lower Deck, disegnate custom appositamente per questa imbarcazione; legni pregiati come l’acero frisé e l’ebano macassar ricoprono le superfici insieme a ceramica effetto marmo, voluta dal cliente per sostituire il marmo con una scelta più ecologica.



M/Y Iryna, con scafo in acciaio, si sviluppa su sei ponti. Dal più alto Observation Deck fino all’Under Lower Deck, questa imbarcazione regala ampi spazi sia outdoor, con circa 500 metri quadrati di superficie calpestabile, sia indoor con un Main Salon di 65 metri quadrati e un appartamento armatoriale a tutto baglio sull’Upper Deck reso possibile dallo spostamento della wheelhouse e della cabina comandante sul ponte superiore.



Con due cabine VIP sul Main Deck e quattro cabine nel Lower Deck, M/Y Iryna accoglie fino a quindici ospiti a bordo; numerose sono le zone dedicate al wellness, con una sauna nel beach club e una palestra sul ponte principale realizzate su richiesta dell’armatore.



Questa nuova imbarcazione sarà consegnata al suo proprietario alla fine dell’estate, segnando così un record per Benetti che, con il concetto di piattaforma B.Now, ha completato il progetto in meno di tre anni partendo dai primi schizzi su un foglio bianco.

Lusso, Benetti vara Yacht da 66 metri con sauna, palestra e piscina