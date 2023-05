Home

Lutto, le condoglianze dell'Azienda USL per la scomparsa di Lorella Tinelli

12 Maggio 2023

12 Maggio 2023

Lutto, le condoglianze dell'Azienda USL per la scomparsa di Lorella Tinelli

Livorno 12 maggio 2023 – Lutto, le condoglianze dell’Azienda USL TNO per la scomparsa di di Lorella Tinelli

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorella Tinelli da oltre 30 anni dipendente dell’Azienda sanitaria livornese.

Lorella, che avrebbe compiuto 63 anni la settimana prossima, era in servizio nel personale del Dipartimento Economico negli uffici dell’ospedale di Livorno. Aveva lavorato anche all’accoglienza di altre strutture come la ex sede legale di Monterotondo. Di lei tutti ricordano la mansuetudine, la cortese attenzione e disponibilità che riservava a colleghi e utenti.

L’Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi desiderano esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

