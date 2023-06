Home

Lutto nazionale, Tenerini (FI) Rammarico per bandiere non issate a mezz’asta in alcuni comuni

Politica

15 Giugno 2023

“Esprimo rammarico per il fatto che, alcune amministrazioni comunali del mio collegio, non abbiano aderito al lutto nazionale issando le bandiere a mezz’asta come indicato dal Governo centrale.

Tali istituzioni hanno messo al primo posto il proprio convincimento ideologico dando una propria interpretazione di quella giornata e venendo meno nell’esprimere la propria partecipazione per ciò che Berlusconi ha rappresentato per l’Italia”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia che aggiunge:

“Il Sindaco rappresenta tutti propri concittadini, non issare le bandiere a mezz’asta significa porsi in contrasto con quel grande sentimento di partecipazione emotiva che il popolo italiano ha dimostrato in questa circostanza.

Ieri a Milano tutto si è fermato, nel corso dell’ultimo addio, lasciando il posto al rispetto e al silenzio. Rispetto e silenzio che dovrebbero animare le azioni di tutti in questi giorni, avversari inclusi.

Ciò contribuirebbe a non alimentare quel brutto sentimento che la cattiva politica è in grado di generare.

Ringraziamo tutti gli alleati che, anche in provincia di Livorno, si sono indignati per il comportamento di alcuni sindaci, ma in questo momento è preferibile tenere bassi i toni della polemica.

Ciò per il doveroso rispetto nei confronti della famiglia del Presidente”.

