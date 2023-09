Home

Lutto nel basket: morto a 42 anni Brandon Hunter, giocò in NBA poi a Livorno con la TdShop

13 Settembre 2023

Scelto da Boston nel 2003, ha disputato 103 partite in Serie A con Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro

È morto a 42 anni Brandon Hunter, ex giocatore Nba conosciuto anche in Italia per i campionati disputati a Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro.

A darne notizia sui social senza (specificare i motivi della morte) l’Ohio University, dove Hunter aveva giocato con la maglia dei Bobcats,

“Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento”.

Brandon Hunter, ala-pivot di 2.01 m. per 100 chili, Hunter era stato scelto dai Boston Celtics nel Draft 2003

Ha giocato a Orlando prima di volare in Europa. Nel 2005 era sbarcato al Panathinaikos Atene

Il 23 novembre 2006, insieme alla guardia Paul McPherson, viene ingaggiato dalla TdShop.it Livorno per la stagione 2006-07. A Livorno riesce a esprimersi nel migliore dei modi viaggiando a medie altissime: 15 punti con il 57% da due punti e con un massimo di 29 contro l’Upea Capo d’Orlando, 8,5 rimbalzi con un massimo di 17 contro la Bipop Carire Reggio Emilia, 2 schiacciate, 1,5 recuperi e 1,3 assist in 30 minuti sul parquet. Non riesce, comunque, a far salvare la sua squadra dalla retrocessione in Legadue.

In Italia ha giocato 103 partite in 4 stagioni, l’ultima con Montegranaro nel 2008-09. Si era ritirato nel 2013 e aveva tentato la carriera da allenatore per poi dedicarsi a quella dirigenziale.

