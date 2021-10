Home

Lutto nel mondo della Chiesa, si è spento Don Piotr Grajper

7 Ottobre 2021

Livorno 7 ottobre 2021

Questa mattina si è spento don Piotr Grajper.

Da tanti anni a Livorno, molti avevano italianizzato il suo nome, chiamandolo semplicemente don Pietro. Don Grajper da tempo combatteva contro la malattia. Classe 1960, polacco, era stato ordinato prete nel 1986. In Italia dai primi anni 2000. a Livorno era stato in servizio alla parrocchia dei Sette Santi, a Parrana San Martino e poi parroco a San Luca a Stagno per più di 10 anni, mentre negli ultimi tempi era assistente alle case di riposo.

Aveva conosciuto personalmente Giovanni Paolo II e con lui instaurato un rapporto di confidenza.

In occasione del suo 25° anniversario di sacerdozio su queste pagine aveva detto: “La cosa più bella della mia vita è la possibilità di celebrare i Sacramenti. Il Signore mi ha chiamato voglio fare la sua volontà”.

Il funerale sarà celebrato dal Vescovo, domani, venerdì 8 ottobre alle 15, in Cattedrale.

