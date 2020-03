Home

Lutto nella comunità dei Salesiani, è morto padre Giovanni Sassano

28 marzo 2020

Aveva 86 anni, Il religioso è venuto a mancare giovedì 26 marzo all’ospedale di Livorno, dove era ricoverato da alcuni giorni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute

Padre Giovanni Sassano, originario di Livorno, è entrato fin da giovane nella Società salesiana di San Giovanni Bosco.

Durante il suo ministero è stato in diverse comunità in Liguria e Toscana, dove si è fatto sempre apprezzare per la sua estrema cordialità e l’apertura ai bisogni della gente.

I suoi confratelli lo ricordano come un uomo dal carattere forte e appassionato della sua vocazione. Era molto devoto a Maria e fino alla fine ha invocato la sua protezione.

Ha svolto la sua missione religiosa anche a Prato dove vi è stato per pochi anni, missione terminata per decisione dell’Ispettoria ligure-toscana della Congregazione di don Bosco il 31 luglio 2008, da quella data in poi padre Sassano è stato assegnato alla comunità di Livorno.