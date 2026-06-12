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Lutto nella sanità: è scomparso il dottor Sirio Malfatti pioniere delle Cure Palliative

Cronaca

12 Giugno 2026

Lutto nella sanità: è scomparso il dottor Sirio Malfatti pioniere delle Cure Palliative

LIVORNO, 12 giugno 2026 Lutto nella sanità è scomparso il dottor Sirio Malfatti pioniere delle Cure Palliative

L’Azienda USL Toscana nord ovest, la Direzione ospedaliera di Livorno, la Zona Distretto Livornese e tutta la comunità degli operatori sanitari esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Sirio Malfatti, medico stimato e tra i pionieri del servizio di Cure Palliative a livello regionale e nazionale.

Il dottor Malfatti ha rappresentato una figura di grande rilievo umano e professionale per la sanità livornese. Con competenza, sensibilità e straordinaria capacità di ascolto, ha saputo interpretare la professione medica come autentico servizio alla persona, ponendo sempre al centro la dignità e i bisogni del paziente. È stato tra soci fondatori dell’Associazione Cure Palliative di Livorno, realtà che nel corso degli anni è divenuta un punto di riferimento per il sostegno ai malati e alle loro famiglie.

“La perdita del dottor Sirio Malfatti – sottolinea la direttrice delle Cure Palliative dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Costanza Galli – ci addolora profondamente. È stato un medico molto valido dal punto di vista professionale e umanamente impareggiabile nella relazione con i pazienti e i loro familiari. A lui, insieme alla dottoressa Antonella Mazzoni, si deve la nascita delle Cure Palliative a Livorno. Ha anticipato una concezione dell’assistenza capace di accompagnare la persona nella sua globalità, non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo umano, psicologico e relazionale. È una grande eredità quella che ci lascia, fatta di competenza, visione e profonda umanità, che cercheremo di portare avanti ogni giorno nel nostro lavoro”.

Nel ricordarne la figura, l’Azienda desidera esprimere vicinanza e sincere condoglianze ai familiari, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui un tratto del proprio percorso professionale e personale. Il suo esempio continuerà a rappresentare un riferimento prezioso per tutti gli operatori impegnati nell’ambito delle Cure Palliative e per quanti credono in una medicina fondata sulla competenza, sull’ascolto e sulla centralità della persona.

La cerimonia di saluto è in programma per domani, sabato 13 giugno, alle ore 15 nella chiesa della sala mortuaria dell’ospedale di Livorno.

Nella foto USL (tratta dai sui profili social) il dottor Malfatti: