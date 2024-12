Livorno 3 dicembre 2024 M/Y Asani il lusso del cantiere Benetti (Video)

M/Y ASANI, il nuovo gioiello della famiglia B.Now 50M di Benetti con Oasis Deck®.

Ogni dettaglio a bordo di M/Y ASANI – dalle raffinate scelte di design alle rifiniture – è stato personalizzato per riflettere la visione dell’armatore, creando un ambiente accogliente e zen. Gli esterni sono progettati dallo studio inglese RWD, mentre gli interni sono realizzati da Benetti in collaborazione con Bergman Design House che, insieme all’armatore e allo studio inglese LASS Studio, ha selezionato fornitori e materiali e ha curato le opere d’arte a bordo dello yacht, lo styling e le finiture.