M5S: “Annullamento gestione del canile: un altro “capolavoro amministrativo” della Giunta Salvetti”

Politica

21 Giugno 2021

Livorno 21 giugno 2021

L’M5S Livorno sulla sentenza del Tar che obbliga il Comune a rinominare la commissione e chiedere una nuova valutazione delle offerte

“L’annullamento della gestione del canile per opera del Tar è un altro “capolavoro amministrativo” della Giunta Salvetti.

Lo diciamo ovviamente con amara ironia, visto che si sta andando verso 3 gestioni diverse in due anni, e che al contrario servirebbe una continuità visto che questi soggetti affiancano l’ufficio tutela animali.

Aver accorpato i diversi bandi che l’Amministrazione 5 Stelle aveva lanciato distinti dà un potere contrattuale maggiore al privato e indebolisce la gestione pubblica.

Il primo passo è che il Comune rinnovi la commissione giudicatrice e vada a indire un nuovo bando di gara; con la consapevolezza che questo apre a una possibile richiesta di danni dall’attuale gestore il quale chiaramente non è responsabile di questa situazione.

Di certo possiamo dire che questa Amministrazione non è molto “fortunata” con la giustizia amministrativa:

dopo aver ricevuto una sonora bocciatura dal Tar sul Documento Unico di Programmazione (uno degli atti più importanti del Comune) ed essere stata costretta e ricorrere in appello per non pagare ingenti indennizzi ad un dipendente che sarebbe stato ingiustamente snobbato nella selezione per le posizioni organizzative, ora la Giunta Salvetti riceve anche questa notevole sconfitta sulla concessione del canile.

Forse, nella foga di cambiare quanto più possibile di ciò che è stato lasciato dalla precedente Giunta pur di apparire “più bravi”, qualcosa anche in questo caso deve essere andato storto”.

