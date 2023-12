Home

18 Dicembre 2023

Livorno 18 dicembre 2023 – M5S e nuove alleanze, sulla carta i numeri per governare Livorno

Il Movimento 5 Stelle di Livorno annuncia con orgoglio l’approvazione da parte dell’assemblea del proprio Gruppo Territoriale della formazione di una innovativa alleanza politica locale.

“È stata confermata e sancita l’alleanza del nostro Movimento con Buongiorno Livorno e Potere al Popolo e inoltre siamo felici di aver incluso in questa nuova coalizione anche le forze politiche di Possibile e Rifondazione Comunista, consolidando i risultati di una continua, dialettica e proficua collaborazione in questi 5 anni di Consiglio comunale con chi era con noi all’opposizione”. Dichiarano dal movimento pentastellato

Alle ultime elezioni i pentastellati, Potere al Popolo e Buongiorno Livorno hanno corso da soli ottenendo voti che gli hanno esclusi dal ballottaggio.

L’attuale sindaco di Livorno Luca Salvetti e la sua coalizione ha ottenuto il 34,2%, il suo rivale al ballottaggio Andrea Romiti e i partiti di centrodestra hanno ottenuto il 26,6%.

A seguire i pentastellati si posizionano come terza forza politica nel 2019 con il 16,4%. Buongiorno Livorno ha ottenuto il 14,3%. Potere al Popolo invece ha ottenuto il 4,4%

La recente coalizione che si propone come alternativa al PD e al centro destra sulla carta in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative del 2019 ha un potenziale del 35,1% (più eventuali voti di Rifondazione)

Con questa percentuale la nuova alleanza M5S-PaP-BuongiornoLivorno-Rifondazione ha tutte le carte per poter essere la prima coalizione di Livorno e governare per i prossimi 5 anni.

L’M5S e alleati per un 1% avrebbero addirittura più voti del PD e un 9% in più del centrodestra. Fondamentali per un risultato ancora più marcato di questa nuova alleanza o per una sua sconfitta saranno quel 4,1% di voti dispersi alle passate amministrative

