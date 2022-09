Home

17 Settembre 2022

Roma 17 settembre 2022 – Elezioni, M5S e Rigassificatore a Piombino, prima il voto favorevole in parlamento, poi “Errore materiale”

Prima parlano e fanno campagna elettorale sul territorio contro il rigassificatore a Piombino, poi però in parlamento votano a favore delle procedure per velocizzare la sua realizzazione e dopo corrono ai ripari:

Il gruppo pentastellato della Camera, “Errore materiale. La nostra posizione è un’altra ed è stata sempre espressa dal presidente Conte”

Il gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera prima si è espresso favorevolmente a un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per la realizzazione del rigassificatore di Piombino poi; all’indomani del voto dichiara:

“E’ un errore materiale. Chiaramente la nostra posizione è altra ed è stata sempre espressa a pieno dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte”.

L’Odg in questione è un atto non vincolante, ma pur sempre di indirizzo con cui il governo si impegna ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tempestiva realizzazione dell’opera non oltre la prossima primavera.

Questo errore m5s è sicuramente uno scivolone in piena campagna elettorale e molto probabilmente sul territorio di Livorno e nella sua provincia avrà probabilmente delle ripercussioni negative sul voto elettorale

