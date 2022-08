Home

M5S, Elezioni – Sorgente in lista alla Camera dei deputati, Esposito primo tra i candidati supplenti

19 Agosto 2022

Livorno 19 agosto 2022 – Sorgente in lista alla Camera dei deputati, Esposito primo tra i candidati supplenti

Dopo aver governato per 5 anni Livorno, con la storica espugnazione della “fortezza rossa”, ed essere stata all’opposizione nelle le successive amministrative, la ex vice sindaco di Livorno Stella Sorgente viene candidata alla Camera dei deputati nel collegio Toscana 2 per la lista del movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte

Stella Sorgente che ha ricevuto 489 preferenze alle votazioni M5S, è il secondo nominativo nella lista, in Toscana 2 troviamo questi quattro candidati:

1) Ricciardi Riccardo

2) Sorgente Stella

3) Migliorino Luca

4) Sandoiu Flavia Serena

Tra i nomi dei candidati supplenti, al primo posto c’è Esposito Daniele, che all’interno dell’M5S ha ricoperto l’incarico di presidente del consiglio comunale a Livorno nell’era Nogarin

