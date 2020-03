Home

M5S: "Il Comune metta in campo risorse contro il coronavirus, come previsto dal decreto CuraItalia"

20 marzo 2020

M5S: “Il Comune metta in campo risorse contro il coronavirus, come previsto dal decreto CuraItalia”

Livorno 20 marzo 2020 – “Il Comune pensi subito alle misure previste dal cura italia che gli enti locali possono mettere in campo per fronteggiare gli effetti economici del coronavirus”

Il 6 marzo abbiamo depositato una mozione da discutere in Consiglio comunale per lo stanziamento di contributi straordinari ad attività commerciali, culturali e turistiche: in questo atto abbiamo citato l’annuncio fatto poco più di 10 giorni fa dal Governo, il quale aveva dichiarato di voler stanziare 7,5 miliardi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Ieri è uscito il Decreto Cura Italia che, a tempo di record, ha messo in campo ben 25 miliardi: 3 volte e mezzo in più di quanto era stato annunciato inizialmente.

Avendo letto il testo del Decreto continuiamo però ad essere convinti che ci voglia un intervento corale da parte degli enti locali, in sinergia con le associazioni di categoria e con i sindacati.

La crisi va affrontata a partire dai territori che, assieme alla Regione, devono trovare il modo di integrare le risorse messe in campo dallo Stato e dare ulteriori indicazioni al Governo per le future misure che potrà ancora attuare.

Il Cura Italia deve essere solo un primo importante passo. Purtroppo infatti l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo segnerà uno spartiacque: per tanti nostri concittadini ci sarà un “pre-Coronavirus” e un “post-Coronavirus” e quest’ultimo rappresenterà una situazione molto più difficile rispetto al pregresso. Attendiamo una presa di posizione del Comune sui tributi locali, anche se non crediamo che sia la sola azione da compiere.

Per arginare gli scenari peggiori auspichiamo che la Giunta si metta subito al lavoro per fare intanto ciò che è reso possibile dall’art. 109 del Decreto “Cura Italia” per i comuni: l’utilizzo dell’avanzo libero e dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti connesse a necessità legate agli effetti del Coronavirus. Aggiungiamo di pensare anche all’uso del fondo di riserva comunale per questo stesso scopo.

Bene che ci sia stato ieri un incontro con associazioni di categoria e sindacati, ma riteniamo necessario coordinarsi in breve tempo con la Regione Toscana e la Camera di Commercio per organizzare azioni concrete in sostegno di imprese e lavoratori autonomi. Pensiamo che tutto ciò sia molto urgente e, pur avendo già sollevato la questione 12 giorni fa, ci teniamo a ribadirla con forza, anche perché abbiamo letto le lettere alla stampa di Confcommercio e Confesercenti che condividiamo pienamente. Noi, nonostante le attività del Consiglio comunale siano al momento sospese fino al 3 aprile, siamo disponibili a dare il nostro contributo in questa situazione di estrema difficoltà”.

Il gruppo consiliare M5S Livorno