M5S “Municipale, lavoro sempre più rischioso. Il taser non deve essere una questione ideologica”

27 Novembre 2022

Livorno 27 novembre 2022

La lettera del gruppo consiliare M5S in merito all’aggressione alla municipale al mercato in via Buontalenti:

Leggiamo con dispiacere e preoccupazione le notizie dei momenti di tensione che si sono vissuti all’ingresso del Mercato centrale

A quanto si apprende dalle ricostruzioni dei fatti, due persone hanno iniziato a litigare per futili motivi e, di lì a poco, il litigio è sfociato in rissa.

Decine di cittadini che in quel momento si trovavano al mercato sono scappati, preoccupati per la propria incolumità.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia Municipale per placare gli animi ed è stato in questo momento che una delle due persone coinvolte si è scagliata contro gli agenti, mordendoli e minacciandoli con uno sgabello.

L’autore di questa aggressione è stato arrestato.

Purtroppo uno degli agenti è stato ferito ed è finito al Pronto soccorso.

Pensiamo che il lavoro della Polizia municipale risulti sempre più rischioso, anche a fronte di un semplice “controllo del territorio”.

La settimana scorsa abbiamo affrontato in commissione il tema dell’eventuale utilizzo del taser. Abbiamo dichiarato che la questione non deve essere affrontata in modo ideologico. Sul tema della sicurezza in città e del lavoro della municipale bisognerebbe ascoltare prima di tutto chi tutti i giorni si trova sul campo.

Per questo abbiamo richiesto di poter audire i rappresentanti sindacali della Polizia municipale che dovrebbero conoscere, più di altri, la qualità del lavoro che fanno tutti i giorni i nostri agenti sul territorio e le mille difficoltà che incontrano nel garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Speriamo che questa richiesta possa essere accolta.

Come Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Livorno esprimiamo solidarietà all’agente ferito e agli altri che si sono trovati coinvolti in questa difficile situazione.

Gruppo consiliare M5S

