M5S, Sorgente e Belaise si dimettono da consiglieri comunali e Morini passa al gruppo misto

3 Settembre 2025

“Comunichiamo che nelle prossime ore rassegneremo le dimissioni dalla carica di consiglieri comunali, per scelte lavorative incompatibili con la prosecuzione del nostro impegno istituzionale”- dichiarano Stella Sorgente e Francesco Belaise.

“Il primo dei non eletti nella lista M5S, per motivi strettamente personali, ha deciso di non accettare la nomina”-dichiara Andrea Morini- “pertanto saranno Daniele Esposito, già presidente del Consiglio Comunale dal 2016 al 2019, e Lucia Grassi, consigliera dal 2019 al 2024, a subentrare al posto di Sorgente e Belaise”.

“Contestualmente, io, come attuale capogruppo, chiederò di passare al gruppo misto per la distanza insanabile che si è venuta a creare con il M5S toscano dopo il sostegno alla candidatura Giani, continuando a portare avanti, in consiglio comunale, il programma elettorale di Valentina Barale, che rappresenterà la bussola politica di qui alla fine del mandato”- conclude Andrea Morini.

