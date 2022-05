M5S: “Topi morti a Limoncino: scherzo di cattivo gusto o intimidazione?”

Home

31 Maggio 2022

Livorno 31 maggio 2022

TOPI MORTI AL LIMONCINO: SCHERZO DI CATTIVO GUSTO O INTIMIDAZIONE?

“Stamani i frontisti del Limoncino si sono svegliati con decine di topi morti di fronte ai cancelli delle loro abitazioni: gli animali non sembrano presentare segni di avvelenamento e risulta comunque molto strano che siano stati trovati posizionati in un modo così particolare, disseminati ad alcuni metri di distanza l’uno dall’altro lungo la via del Limoncino.

Si tratta di uno “scherzo” di cattivissimo gusto oppure di un gesto intimidatorio?

Noi pensiamo che sia davvero preoccupante quello che è accaduto nelle ultime ore ed invitiamo gli organi preposti ad indagare su quanto successo. Non sappiamo ovviamente chi o cosa abbia causato questa situazione, ma se si trattasse di un gesto intimidatorio, questo non sarebbe il primo caso avvenuto attorno alla vicenda del Limoncino. Ma speriamo sia l’ultimo.

Nell’estate del 2016 l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin ricevette una lettera di minacce accompagnata da due proiettili raffigurati sulla stessa missiva. Il messaggio intimidatorio nella lettera era il seguente: “Sindaco se non autorizza la discarica di Bellabarba lo farà il suo successore. Ci pensi”

Pur essendo un caso diverso; anche in quella situazione non possiamo dire se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto o di una intimidazione. Nogarin, ad ogni modo, fece denuncia contro ignoti e a tutt’oggi non conosciamo gli artefici di quel gesto.

Esprimiamo solidarietà ai cittadini che hanno trovato questa brutta sorpresa stamani davanti alle loro case e chiediamo al sindaco e alla giunta di prendere posizione su quanto accaduto.

Sollecitiamo il sindaco Salvetti a prendere posizioni più incisive a tutela della popolazione e di procedere con le valutazioni sull’emissione di una ordinanza ex art. 54 del Tuel a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Lo abbiamo chiesto con una nostra mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale e ribadiamo l’opportunità di emettere provvedimenti urgenti anche alla luce di quanto accaduto recentemente”.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Livorno

Vedi il video del frontista che racconta quanto accaduto

