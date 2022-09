Home

Ma quanti bei rifiuti spuntano in piazza Barriera Garibaldi. La segnalazione, foto

9 Settembre 2022

Ma quanti bei rifiuti spuntano in piazza Barriera Garibaldi

Livorno 9 settembre 2022 – Ma quanti bei rifiuti spuntano in piazza Barriera Garibaldi. La segnalazione, foto

“Il degrado nella nostra amata Livorno non si avverte solo in alcune zone dell’entroterra, ma anche in zona Fiorentina alla Guglia.

Qui in piazza Barriera Garibaldi ho avvistato un muro provvisorio di legno che delimita ciò che forse dovrà essere ristrutturato ma nel frattempo è divenuta una discarica, chiedo un intervento per arginare questa situazione”

Francesco Stefanini

