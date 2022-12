Home

31 Dicembre 2022

Ma quanto fumano in due mesi e mezzo in piazza Cavour? Volontari raccolgono 1,5 chili di mozziconi

Livorno 31 dicembre 2022 – Ma quanto fumano in due mesi e mezzo in piazza Cavour? Volontari raccolgono 1,5 chili di mozziconi.

1kg489g

Continua l’opera di volontariato a salvaguardia dell’ambiente di Mr.Green e dei volontari di Acchiapparifiuti.

Il loro impegno è costante nel tempo ed oggi a distanza di 2 mesi e mezzo; sono tornati in piazza Cavour a raccogliere i mozziconi di sigaretta gettati in terra

Sembra una battaglia senza fine; scorrendo i nostri articoli possiamo infatti notare quante volte sono passati di lì e tutte le volte, dopo aver pulito ritrovano ancora ancora nuovi mozziconi in terra.

Questa volta per far capire meglio alle persone quanti mozziconi sono stati raccolti, le foto del mucchio degli avanzi di sigarette (che già da se rende l’idea) e le pesate di tre sacchetti per quasi 1,5 chili di mozziconi (1kg e 489g per essere precisi)

Se pensiamo che in due mesi e mezzo la piazza è stata anche pulita dal lavoro quotidiano degli operatori Aamps.. quante persone che fumano gettano i mozziconi in terra?

In foto il lavoro di pulizia effettuato da Antonella, Giuliana, Massimo, Nina, Said e Mohamed e Mr Green (Francesco)

Abbandonare sul suolo i mozziconi di sigaretta ha un grandissimo impatto ambientale.

Ogni mozzicone contiene più di cinquanta sostanze potenzialmente cancerogene come nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210.

Inoltre ricordiamo che lo stesso acetato di cellulosa, il materiale del quale sono composti i filtri, è una sostanza chimica altamente inquinante”.

Anche se poco punito occorre ricordare, inoltre, che, per chi getta un mozzicone a terra, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può andare da un minimo di 60 euro ad un massimo di 300 euro

