6 Ottobre 2023

“Ma quanto siamo sudici”, ecco quello che MR Green e Nina hanno raccolto

Livorno 6 ottobre 2023 – “Ma quanto siamo sudici”, ecco quello che MR Green e Nina hanno raccolto da via delle Sorgenti e da via di Popogna

Mister Green e Nina in azione: la pulizia dei fossi in via delle Sorgenti e di Popogna

L’ambientalista livornese Francesco Stefanini, noto come Mister Green, non si ferma mai. Dopo aver ripulito le spiagge, i parchi e le strade della città, si è dedicato alla pulizia dei fossi in via delle Sorgenti e di Popogna, dove ha trovato una quantità impressionante di rifiuti abbandonati.

Mister Green ha raccontato le sue ultime imprese in tre giorni consecutivi. Il primo giorno ha fatto un giro in via delle Sorgenti ed è rimasto sconvolto dalla vista della plastica, della gomma piuma e delle ruote che spuntavano dai fossati. Così ha deciso di intervenire e si è buttato nel fosso con le pinze per estrarre tutta la spazzatura. Ha portato tutto allo smaltimento, per un totale di un chilo e 60 grammi.

Il secondo giorno è tornato in via delle Sorgenti, dove c’era ancora un tratto del fosso con tanta gomma piuma e una ruota ed un cerchio. Ha fatto un sacco pieno di gomma piuma e plastica per un totale di due chili ed ha portato tutto al corretto smaltimento.

Il terzo giorno si è spostato in via di Popogna, sotto il cavalcavia, dove c’era ancora tanto da fare.

Lo ha accompagnato Nina, una ragazza ambientalista che vuole aiutare Mr.Green nel suo progetto “Pedalare per Brillare”.

Nina era molto entusiasta e determinata e ha aiutato Mister Green a raccogliere i rifiuti. Hanno trovato anche una ruota e tanta immondizia. Hanno fatto un totale di chili 13 e 70 grammi portato tutto al corretto smaltimento.

Mister Green ha ringraziato Nina per la sua collaborazione e per avergli restituito la bicicletta. Ha detto che è stato molto contento anche se non si è ufficializzato il progetto “Pedalare per brillare”, che prevede di prestare la sua bicicletta a chi vuole provare l’esperienza della pedalata assistita e della pulizia ambientale.

Mister Green ha dimostrato ancora una volta il suo impegno e la sua passione per la salvaguardia dell’ambiente. Ha invitato tutti i cittadini a seguire il suo esempio e a non abbandonare i rifiuti nei fossi o altrove. Ha detto che la città ha bisogno del contributo di tutti per essere più pulita e più bella

