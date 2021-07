Home

“Ma voi li vorreste sotto casa vostra?”, i residenti chiedono un’isola ecologica

2 Luglio 2021

Livorno 2 luglio 2021

“Ma voi li vorreste sotto casa vostra?” con questa semplice domanda dalla risposta scontata, i residenti di via Sant’Omobono pongono il problema sui rifiuti del mercato ortofrutticolo che vengono accatastati nella via per poi essere ritirati.

I residenti hanno fatto una raccolta firme e chiedono al Comune di creare un’isola ecologica dove poter depositare i rifiuti

Andrea Romiti di Fratelli d’Italia ha accolto “il grido di aiuto” dei residenti ed ha già presentato una mozione in consiglio comunale dove si chiede la realizzazione di un’isola ecologica

