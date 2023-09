Home

7 Settembre 2023

Madonna di Montenero: domenica 10 settembre, ViviMontenero organizza l’evento “Ottobrata”

Livorno,7 settembre 2023

Domenica 10 settembre a Montenero si svolgerà un evento itinerante dal titolo “Ottobrata”, iniziativa dedicata alla Madonna di Montenero, proclamata patrona della Toscana nel 1947 e ricordata ogni anno l’8 settembre.

Organizzato dall’associazione ViviMontenero con il patrocinio di Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, Diocesi di Livorno e con il supporto della Misericordia di Montenero, l’evento è stato presentato a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo, di Alberto Spagnoli ed Elisabetta Panicucci rispettivamente presidente e segretaria di ViviMontenero, di Fabrizio Brandi che ha curato la manifestazione e di Stefano Caprina che ha illustrato la locandina dedicata alla giornata. Presenti anche gli artisti impegnati negli spettacoli che animeranno la manifestazione e gli altri soggetti che hanno contribuito al programma.

“Ringrazio l’associazione ViviMontenero che, anche in rete con altre realtà, ha organizzato questa manifestazione che – ha dichiarato Rocco Garufo – intende essere una rievocazione di una tradizione storica che ha radici che si perdono nel tempo. Una manifestazione che ha un carattere religioso e che intende riscoprire il legame che i livornesi hanno con la Madonna di Montenero”.

Nella tradizione storica di Livorno, l’ottobrata, che si teneva il primo lunedì di ottobre, è stata tra gli eventi più rappresentativi per aver unito il carattere dissacrante della città al tema del sacro, intorno alla figura della Madonna.

“La Madonna di Montenero, nei secoli, è sempre stata invocata e onorata nei momenti difficili dai livornesi, basta fare visita agli ex voto per averne testimonianza, ed è proprio per questo che ci sembrava necessario e significativo – hanno affermato gli organizzatori – riunire la comunità, e dedicarle una giornata, come nella tradizione, proprio dopo gli ultimi anni difficili che la città ha dovuto subire con l’alluvione del 2017 e la pandemia”.

L’idea è quella di ripercorrere l’evento dell’ottobrata con l’intento di unire la città con il quartiere di Montenero, che sarà assoluto protagonista della serata. La manifestazione, infatti, si svolgerà all’interno di un percorso che parte da piazza delle Carrozze fino a salire alla piazza di Montenero, un itinerario fatto di alcune soste, arricchite da azioni artistiche che confluiranno, nell’ora del tramonto, in uno spettacolo sul sagrato della chiesa.

Per l’occasione la Funicolare rimarrà aperta fino alle ore 24.

Di seguito il programma

ore 17.30: ritrovo in piazza delle Carrozze

ore 18.00: inizio della salita con marcia musicale a cura dell’Orchestrino. Interventi della compagnia di danza Menichetti – Manenti e del coro Goccia di Voci

ore 18.45: arrivo in piazza di Montenero. Accoglienza della corale Mascagni sulla scalinata del sagrato

ore 19.00: presentazione dell’installazione dedicata alla Madonna realizzata da Stefano Pilato, Fabio Leonardi e Riccardo Bargellini.

Benedizione del parroco di Montenero e accensione di un cero sul sagrato del Santuario

ore 19.30: narrazione teatrale dedicata – di e con Fabrizio Brandi e Elisabetta Salvatori, al sax Dimitri Grechi Espinoza

ore 20.30: cena nello spirito delle ottobrate con menù dedicato nei locali di Montenero e Castellaccio

Inoltre, dalle ore 16.00 alle 17.00: percorso naturalistico geografico a cura di Irene Strati – Greencity Treks (prenotazioni e info: 348 0196390)

