Livorno 21 novembre 2024 – Madre a terra e bambina sul bus, il riabbraccio grazie alla municipale

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Municipale in servizio a piedi nella via Grande veniva chiamata da una mamma disperata per l’allontanamento involontario della sua bambina.

Impegnata a chiudere il passeggino del figlio più piccolo, la signora non era riuscita ad entrare in tempo nel bus sul quale era già salita la bambina di 9 anni. Le porte si erano chiuse ed il bus carico di passeggeri era partito verso la stazione.

La pattuglia dava l’allarme e gli agenti della PM impiegati nelle vicinanze, avuta la descrizione della bambina, si mettevano alla ricerca e la rintracciavano, preoccupata e impaurita, su un bus appena giunto alla stazione.

La bambina è stata immediatamente accompagnata dalla Polizia Municipale che l’aspettava in via Grande, dove ha potuto riabbracciare mamma e fratellino.