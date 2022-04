Home

Maestra demansionata, Il dramma di un bambino speciale: “Voglio la mia maestra, mi manca tanto”

20 Aprile 2022

Maestra demansionata, Il dramma di un bambino speciale: “Voglio la mia maestra, mi manca tanto”

"Non voglio più andare a scuola... non è bella come prima"

Livorno 20 aprile 2022

Emergenza sanitaria terminata e ripercussioni di leggi ancora vigenti su insegnanti e studenti

La lettera di un genitore

Scrivo in riferimento all’articolo pubblicato il16 Aprile che riguardava una maestra dell’istituto Micheli Bolognesi “demansionata per non aver fatto la terza dose per motivi di salute”

Essendo madre di un bambino SPECIALE con legge 104 art. 3 comma 3, volevo segnalare il disagio psicologico che questa situazione ingiusta ha causato a mio figlio.

La Maestra è stata sin dalla 1 elementare un punto di riferimento importantissimo per il bambino. In questi anni, grazie all’esperienza della sua maestra ha acquisito tutte le competenze dovute.

Oggi ci ritroviamo qui a 2 mesi dalla fine dell’anno scolastico in 5 elementare ed ad un passaggio alla scuola media, senza più la nostra guida .

Quella guida che nell’ultimo periodo stava preparando piano piano il bambino al passaggio alla scuola inferiore di 1 grado senza causarli dolore….

Il bambino non accetta questa situazione, cerca la sua Maestra tutti i giorni, piange dicendo di non voler andare più a scuola perché non é più bello come prima…..la sua voce che piangendo dice:

…..VOGLIO LA MIA MAESTRA MI MANCA TANTO….

Grazie a Dio é rimasta la maestra di sostegno, che ha conosciuto ad inizio anno scolastico 2021

(ricordo inoltre che ogni anno ne é cambiata una ed il riferimento per lui era la Maestra demansionata).

La Maestra essendo prevalente nella classe, svolgeva quasi tutte le materie prestabilite quindi era con mio figlio tutti i giorni, per questo motivo sottolineo , L’IMPORTANZA ,per questi bambini, della CONTINUITÀ e un’interruzione brusca, dall’oggi al domani, può causare problemi psicologici…… con tanta sofferenza. non vedo, in questi ultimi 2 anni , più alcuna tutela per i bambini soprattutto quelli con bisogni speciali… .non si può più andare avanti così…

Questa mattina, 20 Aprile, alle 0re 07.30 davanti alla scuola Campana faremo una manifestazione con tanto di striscione.

