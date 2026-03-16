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Maffi Riabilita evolve in Centro Medico Multidisciplinare: a Collesalvetti una nuova frontiera per la salute del territorio

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16 Marzo 2026

Maffi Riabilita evolve in Centro Medico Multidisciplinare: a Collesalvetti una nuova frontiera per la salute del territorio

Collesalvetti (Livorno) 16 marzo 2026 Maffi Riabilita evolve in Centro Medico Multidisciplinare: a Collesalvetti una nuova frontiera per la salute del territorio

Integrazione tra diagnostica, specialistica e riabilitazione: la Fondazione Casa Cardinale Maffi

potenzia la struttura con 15 nuove branche mediche al servizio dei cittadini.

Uno storico punto di riferimento per la riabilitazione che si trasforma in un

polo della salute a 360 gradi. Maffi Riabilita annuncia oggi un’importante evoluzione strategica:

l’estensione dei propri servizi che integra la consolidata eccellenza nel campo riabilitativo con un

nuovo, vasto comparto di prestazioni mediche e diagnostiche specialistiche.

A dare l’annuncio è il Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, Franco Luigi Falorni, che

sottolinea la valenza sociale e territoriale di questa scelta:

«L’integrazione tra diagnostica, cura e riabilitazione non è solo un’operazione tecnica,

ma una precisa scelta strategica al servizio della persona» dichiara il Presidente Falorni.

«Vogliamo offrire ai cittadini un percorso di salute completo e coerente. In un momento

in cui la domanda di assistenza cresce, la Fondazione risponde mettendo a sistema le

proprie competenze per accorciare le distanze tra il bisogno di salute e la risposta

medica di qualità, garantendo continuità assistenziale in un unico centro di eccellenza.»

La struttura, diretta dal Dott. Nicholas Apollonio con la direzione sanitaria del Dott. Danilo

Zuccherelli (membro anche del consiglio direttivo della Fondazione), si avvale oggi di un’équipe

multidisciplinare potenziata. Alle storiche attività di riabilitazione ambulatoriale e idrokinesiterapia

nelle piscine terapeutiche a 30-32∘C, si aggiungono ora servizi medici in 15 diverse specialità, tra

cui dermatologia e venereologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e

ostetricia, medicina fisica, medicina interna, neurologia e neuropsichiatria infantile, ortopedia e

traumatologia, psichiatria, psicologia, reumatologia e scienze dell’alimentazione.

Sull’alto profilo professionale del team si sofferma il Direttore Generale della Maffi, Antonia

Peroni:

«La vera forza di questo nuovo corso risiede nella qualità e nella varietà della nostra

équipe» spiega la Dott.ssa Peroni. «Contare su 15 diverse specialità mediche significa

poter offrire ai pazienti una presa in carico globale. Non sono prestazioni isolate, ma un

lavoro di squadra dove lo specialista e il terapista dialogano costantemente. Questa

sinergia tra competenze diverse è ciò che definisce la nostra idea di eccellenza

professionale.»

Il percorso di cura di Maffi Riabilita, attivo sia in regime di convenzione con il Servizio Sanitario

Regionale che in regime privato, continuerà a basarsi sulla personalizzazione del progetto

terapeutico, avvalendosi di tecnologie di ultima generazione e di ambienti confortevoli progettati

per il benessere del paziente in ogni età della vita, dall’infanzia alla geriatria.

Con questa trasformazione, Maffi Riabilita si candida a diventare il centro della salute di

riferimento per l’area di Collesalvetti e per le province di Livorno e Pisa, coniugando l’anima

solidaristica della Fondazione con i più moderni standard della medicina specialistica

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