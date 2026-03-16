Maffi Riabilita evolve in Centro Medico Multidisciplinare: a Collesalvetti una nuova frontiera per la salute del territorio
Collesalvetti (Livorno) 16 marzo 2026 Maffi Riabilita evolve in Centro Medico Multidisciplinare: a Collesalvetti una nuova frontiera per la salute del territorio
Integrazione tra diagnostica, specialistica e riabilitazione: la Fondazione Casa Cardinale Maffi
potenzia la struttura con 15 nuove branche mediche al servizio dei cittadini.
Uno storico punto di riferimento per la riabilitazione che si trasforma in un
polo della salute a 360 gradi. Maffi Riabilita annuncia oggi un’importante evoluzione strategica:
l’estensione dei propri servizi che integra la consolidata eccellenza nel campo riabilitativo con un
nuovo, vasto comparto di prestazioni mediche e diagnostiche specialistiche.
A dare l’annuncio è il Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, Franco Luigi Falorni, che
sottolinea la valenza sociale e territoriale di questa scelta:
«L’integrazione tra diagnostica, cura e riabilitazione non è solo un’operazione tecnica,
ma una precisa scelta strategica al servizio della persona» dichiara il Presidente Falorni.
«Vogliamo offrire ai cittadini un percorso di salute completo e coerente. In un momento
in cui la domanda di assistenza cresce, la Fondazione risponde mettendo a sistema le
proprie competenze per accorciare le distanze tra il bisogno di salute e la risposta
medica di qualità, garantendo continuità assistenziale in un unico centro di eccellenza.»
La struttura, diretta dal Dott. Nicholas Apollonio con la direzione sanitaria del Dott. Danilo
Zuccherelli (membro anche del consiglio direttivo della Fondazione), si avvale oggi di un’équipe
multidisciplinare potenziata. Alle storiche attività di riabilitazione ambulatoriale e idrokinesiterapia
nelle piscine terapeutiche a 30-32∘C, si aggiungono ora servizi medici in 15 diverse specialità, tra
cui dermatologia e venereologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e
ostetricia, medicina fisica, medicina interna, neurologia e neuropsichiatria infantile, ortopedia e
traumatologia, psichiatria, psicologia, reumatologia e scienze dell’alimentazione.
Sull’alto profilo professionale del team si sofferma il Direttore Generale della Maffi, Antonia
Peroni:
«La vera forza di questo nuovo corso risiede nella qualità e nella varietà della nostra
équipe» spiega la Dott.ssa Peroni. «Contare su 15 diverse specialità mediche significa
poter offrire ai pazienti una presa in carico globale. Non sono prestazioni isolate, ma un
lavoro di squadra dove lo specialista e il terapista dialogano costantemente. Questa
sinergia tra competenze diverse è ciò che definisce la nostra idea di eccellenza
professionale.»
Il percorso di cura di Maffi Riabilita, attivo sia in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale che in regime privato, continuerà a basarsi sulla personalizzazione del progetto
terapeutico, avvalendosi di tecnologie di ultima generazione e di ambienti confortevoli progettati
per il benessere del paziente in ogni età della vita, dall’infanzia alla geriatria.
Con questa trasformazione, Maffi Riabilita si candida a diventare il centro della salute di
riferimento per l’area di Collesalvetti e per le province di Livorno e Pisa, coniugando l’anima
solidaristica della Fondazione con i più moderni standard della medicina specialistica