8 Novembre 2024

Cecina (Livorno) 8 novembre 2024 “Maffido, con l’ottimismo della volontà”, Casa Cardinale Maffi presenta lo spettacolo gratuito

La Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus è lieta di annunciare lo spettacolo teatrale intitolato “Maffido, con l’ottimismo della volontà”, che andrà in scena domenica 24 novembre alle ore 17 presso il Teatro De Filippo di Cecina (LI). L’evento è completamente gratuito e vuole essere un segno tangibile di solidarietà e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità.

Il palcoscenico vedrà la partecipazione dei Fratelli e delle Sorelle Preziosi, affiancati dagli operatori delle strutture della Fondazione e dai volontari dell’associazione Holtre, in una rappresentazione corale che intende celebrare l’impegno comune e il valore della comunità. Questo spettacolo è pensato non solo come intrattenimento, ma come un momento di riflessione e connessione per il pubblico e i partecipanti.

Per esigenze organizzative, è richiesta la prenotazione entro il 18 novembre. Gli interessati possono riservare il proprio posto scrivendo all’indirizzo email teatro@fondazionemaffi.it, specificando il numero di biglietti richiesti e i nominativi. La Fondazione risponderà confermando la disponibilità e riservando i posti richiesti.

La Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus, con questa iniziativa, rinnova il proprio impegno nella promozione di eventi che mettono al centro l’attenzione verso le persone più vulnerabili e le relazioni che si creano attraverso la solidarietà e l’arte.