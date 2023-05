Home

Eventi

Appuntamenti

Maggio dei libri, il calendario degli appuntamenti alla Biblioteca Labronica

Appuntamenti

14 Maggio 2023

Maggio dei libri, il calendario degli appuntamenti alla Biblioteca Labronica

In programma una mostra, visite guidate e letture per i più piccoli

Livorno, 14 maggio 2023 – Continuano gli appuntamenti messi in calendario fino al 31 maggio dalle diverse sedi della Biblioteca Labronica in occasione della campagna nazionale Maggio dei Libri.

La campagna è nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la lettura e tutti i luoghi dove essa può svolgersi, anche in contesti diversi tra quelli tradizionali.

Coinvolge enti locali, librerie, festival, editori e associazioni culturali che operano insieme sia in Italia che all’Estero, per sostenere il libro e la lettura come elementi portanti della crescita personale, culturale e civile.

Sul filone de “I libri, quelli forti” il personale bibliotecario ha allestito la mostra bibliografica Sulle spalle dei giganti, visitabile fino al 31 maggio al primo piano di Villa Fabbricotti.

Se la forza di un libro risiede in una storia avvincente, in personaggi audaci o in racconti, saggi e riflessioni che rivoluzionano il nostro modo di pensare o di essere, ecco presentati insieme 18 esemplari antichi, scelti tra prime edizioni e volumi di pregio possedute dalla biblioteca,

che raccontano le evoluzioni del pensiero umano. Dalla scienza, all’amore, alla religione, alla letteratura, all’arte, alla politica, un percorso lungo i secoli.

L’incunabolo della Divina Commedia con incisioni su schizzi di Botticelli, il trattato del Sidereus Nuncius scritto da Galileo Galilei nel 1610, il Dei delitti e delle Pene pubblicato in più edizioni a Livorno,

il Malleus Maleficarum nell’edizione del 1496 sono solo alcuni esempi di una selezione di opere “forti” che hanno cambiato il modo di pensare il mondo: giganti del sapere e della cultura sulle cui spalle sederci “per vedere”, citando il passato, “più lontano”.

La mostra è visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Il sabato visita guidata con ingresso libero e gratuito alle ore 10.00.

Visite guidate, incontri con autori e letture ad alta voce proseguono anche in tutte le altre strutture della Biblioteca Labronica.

Stenone: tutti i lunedì, ore 17, Ascolta che storia! Le bibliotecarie leggeranno una serie di libri dedicata ai più piccoli, legata alle rime e alle poesie. Età: dai 2 anni

Bottini dell’Olio: tutti i mercoledì, ore 17.30, Tour della Biblioteca Bottini dell’Olio. Le bibliotecarie condurranno il pubblico alla scoperta dei Bottini dell’Olio e della collezione libraria. Partecipazione libera. Età: tutte le età

Biblioteca dei Ragazzi: tutti i giovedì, ore 16.00, Incontro NPL – Letture ad alta voce. Età: 0-6 anni e il sabato, ore 11.00, Ascolta che storia! Le bibliotecarie leggeranno una serie di libri dedicata ai più piccoli, legata alle rime e alle poesie. Età: dai 2 anni

Villa Maria: tutti i giovedì, ore 17.00, Visita guidata al Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo. Le bibliotecarie condurranno il pubblico alla scoperta di Villa Maria e delle collezioni librarie. Durante l’incontro saranno spiegati i servizi offerti dalla biblioteca. Partecipazione libera. Età: tutte le età