7 Febbraio 2024

Livorno, 7 febbraio 2024 – Maggior sicurezza ai Riders, Domani la Presentazione del protocollo

Si terrà domani, giovedì 8 febbraio alle ore 12,30, in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, la conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa per garantire una maggiore sicurezza e tutela dei lavoratori addetti alle consegne a domicilio (riders), tra Comune di Livorno, Cisl Livorno, Uil Livorno, Fiab Triglia in Bicicletta, associazioni e piattaforme.

I relatori saranno: il sindaco Luca Salvetti, l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini e l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

Saranno presenti anche il consigliere comunale Giorgio Pacini, Alessio Simoncini presidente Arci Livorno e le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil

