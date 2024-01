Home

6 Gennaio 2024

Livorno 6 gennaio 2024 – Magica Epifania a Shangai: giocattoli, calze e dolcezza per i bambini

La Befana Porta Gioia e Sorrisi Indimenticabili

Nel cuore del quartiere di Shangai, la Befana ha regalato una giornata speciale, avvolgendo i bambini in un’atmosfera di magia, giochi e dolcezza. L’evento, reso possibile grazie all’iniziativa congiunta dell’Associazione Oltre per Livorno e della Fondazione Caritas, ha trasformato la struttura delle “Suorine” in un luogo straordinario di festa.

Ad accogliere gli occhi dei bambini due lunghe tavolate traboccanti di giochi di ogni genere: bambole, pupazzi, giochi in scatola, automobiline e molto altro ancora. La scena era un trionfo di colori e divertimento, un vero paradiso per i più piccoli in attesa della dolce visita della Befana.

L’atmosfera di eccitazione cresceva man mano che i bambini esploravano la vasta selezione di giochi, sperando di ricevere il loro preferito dalle mani della Befana. L’adorabile vecchietta ha fatto il suo ingresso, accolta da una folla di piccoli entusiasti pronti a condividere la loro lista di desideri.

Il momento tanto atteso è arrivato: la distribuzione delle calze e dei giochi ha iniziato, con la Befana circondata dai sorrisi radiosi dei bambini felici di ricevere i loro regali. Foto ricordo sono state scattate con la dolce vecchietta, immortalando il momento di pura gioia con un clic.

Per concludere la giornata in bellezza, la merenda ha rappresentato il dolce epilogo di questo indimenticabile incontro. La Befana ha condiviso con i bambini un momento di relax e condivisione, chiudendo l’evento con la stessa dolcezza con cui ha iniziato.

Grazie all’impegno dell’Associazione Oltre per Livorno e della Fondazione Caritas, questa magica giornata ha portato non solo doni materiali, ma ha regalato ai bambini di Shangai ricordi indelebili di gioia e sorrisi, creando un’Epifania davvero speciale nel cuore della comunità.

Befana a Shangai, Simonetta: siamo contenti, speriamo sia l’inizio di una lunga collaborazione

