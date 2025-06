Home

27 Giugno 2025

Livorno 27 giugno 2025 Magna Closures di Guasticce, firmato accordo che consolida la presenza sul territorio

Magna Closures di Guasticce: firmato oggi a Collesalvetti un accordo tra azienda, sindacati, Regione Toscana, Comuni di Livorno e Collesalvetti

L’accordo offre garanzie occupazionali e consolida la presenza sul territorio dello stabilimento metalmeccanico dell’automotive, specializzato soprattutto in serrature per auto, che occupa oltre 500 lavoratori.

L’intesa, sottoscritta al termine dell’incontro odierno seguito a quello tenutosi a Livorno alcuni giorni fa, è propedeutica al protocollo d’intesa che accompagnerà il Piano industriale e rappresenta un traguardo significativo: è la prima volta che un protocollo d’intesa che sarà sottoscritto da azienda, Enti locali e Regione, è corredato e anticipato da un accordo sottoscritto dai sindacati che lo sostiene.

La Regione Toscana, rappresentata da Valerio Fabiani consigliere del presidente Eugenio Giani per le crisi aziendali, ha ringraziato l’azienda e i sindacati per il lavoro svolto fino ad oggi.

Magna Closures, è parte di Motrol, una multinazionale canadese della componentistica auto (in particolare nel settore delle serrature).

Un settore, quello dell’automotive, che vive una fase difficile a causa della crisi del mercato automobilistico influenzata dalla transizione tecnologica verso veicoli elettrici e le tensioni geopolitiche e la realtà complessa ha determinato una significativa riduzione della domanda.

Per far fronte a questo scenario il gruppo Motrol ha deciso un processo di riassetto in Europa avviato quest’anno 2025 e proseguirà nel 2026 e 2027.